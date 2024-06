Streit eskalierte: 37 Jähriger schlägt 82 Jährigen zu Boden

Am 8. Juni 2024, gegen 15.35 Uhr, kam es im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner im Nahbereich einer Tankstelle zur einem vorerst heftigen verbalen und anschließend handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 82-jährigen Österreicher und einem 37-jährigen Deutschen. Dabei stürzte der 82-Jährige den er bisher erfolgten Erhebungen zufolge nach einem Stoß bzw. Schlag gegen seinen Brustkorb rücklings mit dem Hinterkopf gegen den Asphaltboden und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde zur weiteren Versorgung von der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht. Der Deutsche blieb unverletzt.