Schäden größer als gedacht: A9 bleibt länger als gedacht gesperrt

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 17:52 / ©ASFINAG

Bei Übelbach kam es zu insgesamt fünf Murenabgängen, bei denen Schlamm- und Gerölllawinen bis zu zwei Meter hoch auf die Autobahn rutschten. Mitarbeiter der ASFINAG, Feuerwehr und Frächter waren rund um die Uhr mit 20 LKWs und sieben Baggern im Einsatz, um die Erdmassen zu entfernen. Trotz ihrer Bemühungen kamen von den instabilen Hängen immer wieder neue Erd- und Wassermassen nach, 5 Minuten hat berichtet.

Schäden an Infrastruktur und Brücken

Am Sonntag überprüften Geologen und Brückenexperten der ASFINAG die Hänge und Infrastruktur und stellten fest, dass die Wassermassen erhebliche Schäden anrichteten. Alle Entwässerungsanlagen sowie Wildschutzzäune und Leitschienen wurden auf mehreren hundert Metern zerstört. Der Zustand der Fahrbahn kann derzeit noch nicht genau eingeschätzt werden. Besonders betroffen ist eine Brücke nördlich der Anschlussstelle Übelbach, deren Pfeiler durch die Wassermassen freigespült wurden. Die ASFINAG hat sofort ein Bauunternehmen mit den Sicherungsarbeiten beauftragt.

Sperrung der A 9 und Umleitungen

Aus Sicherheitsgründen bleibt die A 9 Pyhrnautobahn in beiden Richtungen bis mindestens Ende der kommenden Woche gesperrt. Frühestens am Freitag könnte auf der Richtungsfahrbahn Voralpenkreuz ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet werden. Die Sanierungsarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Spielfeld werden jedoch länger dauern. Der Verkehr wird in beide Richtungen ab St. Michael beziehungsweise Deutschfeistritz über die S 6 Semmering Schnellstraße und die S 35 Brucker Schnellstraße umgeleitet.