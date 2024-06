Zuerst Sonne, dann Gewitter: So wird das Wetter in der Steiermark

Am Nachmittag wird es in der Obersteiermark meist trocken, während im Süden Schauer und Gewitter erst ab dem mittleren Nachmittag weniger werden. Der Abend verläuft in weiten Teilen der Steiermark trocken. Die Temperaturen liegen vor den Gewittern von Nord nach Süd zwischen 19 und 26 Grad. Mit dem Regen kühlt es dann um ein paar Grad ab. „Der Wind kann in Gewitternähe kurzzeitig Sturmstärke erreichen, und nach den Schauern und Gewittern frischt regional Nordwind lebhaft auf“, so die Prognose von GeoSphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2024 um 18:23 Uhr aktualisiert