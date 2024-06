Wetter für Österreich: Regen, Gewitter und teilweise Sonne

Am Morgen regnet es an der Alpennordseite und im Norden verbreitet, im Osten ziehen gewittrige Schauer durch. Im Süden und Südosten scheint zunächst länger die Sonne, aber ab Mittag steigt auch dort die Gewitterneigung. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter von Nordwesten her langsam, am längsten bleibt es im Süden und Südosten gewittrig. Der West- bis Nordwestwind frischt im Norden mäßig, im Osten teils sehr lebhaft auf. „Frühtemperaturen liegen bei 13 bis 18 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 17 bis 25 Grad“, so die Prognose von GeoSphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2024 um 18:32 Uhr aktualisiert