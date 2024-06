Wetterwarnung für Wien: Starkregen, Hagel und starke Sturmböen möglich

Auch in Wien könnte es ungemütlich werden.

Veröffentlicht am 9. Juni 2024, 18:55 / ©5 Minuten

Schwere Gewitter vor den Toren Wiens davor warnt derzeit die Skywarn Austria. „Auch südwestlich von Wien haben sich schwere Gewitter gebildet, welche Richtung Osten ziehen“, heißt es in deren Posting. Vor allem in den Gebieten zwischen Bad V#öslau und Wien können in den nächsten Stunden Gewitter mit Starkregen, Hagel bis vier Zentimeter und schwere Sturmböen möglich sein.