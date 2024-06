Saisonvorbereitung für Austria: Sechs Testspiele stehen bevor

Neben den Trainingseinheiten im Sportpark stehen gleich sechs Testspiele am Programm. Schon vier Tage nach der Zusammenkunft des neuen Kaders kommt es zur ersten Probe. Am 28. Juni (Ankick: 18 Uhr) sind die Waidmannsdorfer auf der Sportanlage Gurnitz in Ebenthal zu Gast und messen sich mit dem SK Treibach, dem Spitzenreiter der Kärntner Liga, der am heutigen Freitag den Aufstieg in die Regionalliga Mitte besiegeln will.

Am 3. Juli erstes Spiel

Am 3. Juli (Ankickzeit folgt) tritt der dreimalige Meistergruppen-Teilnehmer der ADMIRAL Bundesliga beim FC Hermagor an, vor der finalen Runde auf Platz acht der Unterliga West mit der Möglichkeit, sich noch auf Rang sechs vorschieben zu können. Auf Reisen geht’s für das Pacult-Team am 10. Juli (Ankickzeit folgt), in Wildon in der südlichen Steiermark kommt es zum Duell mit dem serbischen Topklub und Europa-League-Teilnehmer FK TSC Bačka Topola, der sich in der abgelaufenen Serie als Dritter erneut für den internationalen Wettbewerb qualifizierte.

Härtetest für die Austria

Am 13. Juli (Ankick: 15 Uhr) steht ein weiterer Härtetest am Plan, auf der ASK-Sportanlage in Fischl treten die Violetten gegen den slowenischen Erstliga-Fünften FC Koper an, der mit Luka Vesner Ticic und dem Liberier Mark Pabai mit zwei A-Nationalspielern nach Kärnten kommt. Ein Heimspiel folgt am 17. Juli (Ankick: 16 Uhr), im Karawankenblick-Stadion messen sich die Waidmannsdorfer mit dem DSV Leoben, der nach der Lizenzverweigerung für die 2. Liga den Zwangsabstieg hinnehmen musste und in der Regionalliga antreten wird. Für die Austria kommt es zum Wiedersehen mit Okan Aydin, der von Februar 2019 bis September 2020 für den SKA spielte.

Team um Pacult kehrt auf die ASK-Sportanlage zurück

Zum Abschluss der Sommer-Vorbereitung kehrt das Pacult-Team noch einmal auf die ASK-Sportanlage nach Fisch zurück, denn dort steigt am 20. Juli (Ankickzeit folgt) die Generalprobe vor dem Saisonstart gegen den türkischen Erstligisten Caykur Rizespor, in der Vorsaison auf Platz neun der Süper Lig.Eine Woche später wird es dann ernst für die Austria Klagenfurt, die erste Runde des ÖFB-Cups ist vom 26. bis 28. Juli angesetzt, in der ADMIRAL Bundesliga treten die Violetten vom 2. bis 4. August zum ersten Spieltag an. Mit Spannung wird die Auslosung der beiden Wettbewerbe erwartet.