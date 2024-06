Alkoholisierter Radfahrer kam von Straße ab und verletzte sich

Am 9. Juni 2024 um 20.15 Uhr lenkte ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach ein E-Bike in Altfinkenstein, Bezirk Villach, von Süden kommend in nördliche Richtung. In Altfinkenstein kam er ohne Fremdverschulden links von der Straße ab und anschließend zu Sturz.

Radfahrer ins LKH Villach gebracht

Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Ein durchgeführter Alkovortest verlief positiv.