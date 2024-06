Evakuierungen, verendete Tiere: Alarmierende Lage in Hartberg-Fürstenfeld

Die schweren Unwetter richteten in Hartberg-Fürstenfeld massive Schäden an.

Die schweren Unwetter richteten in Hartberg-Fürstenfeld massive Schäden an.

Für den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld galt ab Sonntag Zivilschutzalarm. Laut Land Steiermark wurden hunderte Keller und Straßen überflutet, in Lafnitz war ein Damm gebrochen. Zwei Brücken in Kleinlungitz und Schäffern sowie einige weitere in Vorau wurden weggeschwemmt, eine Brücke in Unterlungitz muss noch überprüft werden. Manche Häuser sind dadurch nicht erreichbar.

Pflegeheim wurde evakuiert

In den frühen Morgenstunden musste das Pflegeheim Neudau evakuiert und die Bewohner in Krankenhäusern untergebracht werden. In Oberrohr und Unterlungitz waren zwei Putenfarmen mit rund 3.000 bzw. 4.000 Tieren von Hochwasser betroffen. Ein großer Teil des Tierbestandes verendet. Umgekommene Tiere wurden weit abgeschwemmt.

Unterstützung vom Bundesheer

Es kam zu mehreren Hangrutschungen in Bad Waltersdorf beziehungsweise Sebersdorf sowie Rohrbach, Eichberg und Vorau. Der Landesgeologe einerseits sowie der Katastrophenschutzreferent der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld war mit einem Vertreter des Bundesheeres im betroffenen Gebiet unterwegs. Das Bundesheer sollte noch am Sonntag, aber spätestens Montag mit 35 Mann anrücken. (APA/red, 10. 6. 24)