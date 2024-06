Europawahl 2024: So hat Wien gewählt

Bei der gestrigen Europawahl haben die Wiener den roten Kurs der Stadt erneut auf Europa übertragen. Die überwiegende Mehrheit der Wähler hat ihr Kreuzerl bei der SPÖ gesetzt. Die Wahlbeteiligung in der Bundeshauptstadt lag bei 50,01 %, was einen Rückgang zur Europawahl 2019 darstellt, wo noch 58,71 % die Wahlkabine aufsuchten.

Ergebnisse nach Parteien

Stimmenstärkste Partei in Wien ist die SPÖ, die mit 29,78 % das Ergebnis der Europawahl 2019 (30,31 %) fast halten konnte. An zweiter Stelle rangieren mit fast zehn Prozent Unterschied (18,60 %) die FPÖ, die gegenüber 2019 ( 14,40 %) gute vier Prozent dazugewann. Einen Verlust von sieben Prozent musste die ÖVP in der Bundeshauptstadt hinnehmen: Diese erreichte heuer nur 14,32 %, während sie 2019 noch bei 21,39 % lag. Auch die Grünen fuhren ein Minus ein: 2019 lagen sie in Wien mit 20,83 % noch über der 20-Prozent-Marke, bei der gestrigen Wahl erreichten sie immerhin noch 17,53 %. Über einen Zugewinn dürfen sich die NEOS freuen, die mit 13,25 % um drei Prozent besser abschnitten als 2019 (10,24 %). Ebenfalls ein sattes Plus fuhr die KPÖ ein: Sie erreichte in der Bundeshauptstadt gestern 4,64 %, während sie 2019 nur 1,26 % der Stimmen erhielt. Die Kleinpartei DNA (Demokratisch – Neutral – Authentisch), die heuer erstmals bei einer Europawahl antrat, erreichte 1,88 %.

©Screenshot wien.gv.at Diagramm zu den Ergebnissen der EU-Wahl 2024 in Wien nach Parteien.

Trotz herber Verluste zwei Bezirke türkis

Nur vier Bezirke der Bundeshauptstadt leuchten nicht rot: Im ersten Bezirk wurde mit 26,43 % überwiegend die ÖVP gewählt, wobei diese 2019 in der Inneren Stadt noch bei 35,58 % lag. In Hietzing zeigt sich ein ähnliches Bild: Zwar dominiert im 13. Bezirk mit 23,56 % nach wie vor die ÖVP knapp vor der SPÖ (22,14 %), jedoch musste die Volkspartei hier einen herben Verlust von mehr als neun Prozent im Vergleich zu 2019 einstecken, wo sie noch 32,88 % erreichte.

Grüne dominieren nur mehr in Neubau und Währing

Im siebten Bezirk erreichten die Grünen mit 30,51 % Platz 1, was jedoch einen Rückgang von 6,48 % im Vergleich zu 2019 (36,99 %) bedeutet. Auch Währing ist mit 24,76 % nach wie vor grün eingefärbt, jedoch lag der Stimmenanteil der Grünen im 18. Bezirk 2019 noch bei 28,70 %. In den Bezirken Wieden, Mariahilf, Josefstadt, Alsergrund und Hernals haben die Grünen bei der heurigen Europawahl ihre Position als stimmenstärkste Partei an die SPÖ abtreten müssen.