Rettungseinsatz am Untersberg: Verletzte Wanderin bei Gewitter gerettet

Eine 19-jährige israelische Staatsbürgerin bestieg am vergangenen Sonntag, den 9. Juni, gegen Mittag alleine den Untersberg in Salzburg. Beim Abstieg am Reitsteig rutschte sie am Wanderweg auf einer Holztreppe aus und kam dabei zu Sturz. Dabei erlitt sie eine Verletzung unbestimmten Grades und konnte den Abstieg nicht mehr fortsetzen. Selbstständig setzte sich die Verletzte noch telefonisch mit den Helfern in Kontakt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Durch die Besatzung des Rettungshubschraubers „C6“ wurde sie vorerst lokalisiert, aber aufgrund eines aufziehenden Gewitters war eine Rettung noch nicht möglich. Gegen 20.45 Uhr konnte die Besatzung des Rettungshubschraubers und zwei Mitgliedern der Bergrettung Grödig mittels Tau die 19-Jährige vom Berg retten. Zur weiteren Versorgung wurde sie in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht.