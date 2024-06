„Immer wieder sonntags“: Kärntner Sängerin erobert die Bühne

Meli Stein kommt ins deutsche Fernsehen! Die Klagenfurter Künstlerin war vor kurzem schon im TV zu sehen, und zwar in Bad Tölz bei der Sendung FOLX TV. Nun kommt die hübsche Sängerin wieder ins deutsche Fernsehen, diesmal zu Stefan Mross in die Sendung „Immer wieder sonntags“ (IWS). Ab 16. Juni ab 10 Uhr ist sie – wenn sie von den Zuschauern weitergewählt wird – jeden Sonntag LIVE dabei im Europapark bei der SWR-Unterhaltungsshow im Ersten (ARD).

©Johanna Dulnigg 2023

Über 150.000 Streams allein auf TikTok

Im August 2021 startete Meli Stein ihre Karriere mit dem Song „Frei sein“, diesen Song darf sie auch bei IWS präsentieren. Vor kurzem hat sie ihre neueste Single (Cover) „Die Rose vom Wörthersee“ herausgebracht. Die Single hat bereits über 150.000 Streams allein nur auf TikTok. Am 20. Juli darf Meli auch mit DJ Ötzi und Chris Steger in Pöllauberg in der Steiermark auf der Bühne stehen. Bei „immer wieder sonntags“ wird ein kurzes Video von ihrer Heimat Klagenfurt am Wörthersee zu sehen sein. Laut Meli sind für heuer noch einige weitere Projekte, unter anderem zwei neue Songs, geplant. Auch zwei LIVE-Auftritte in Deutschland stehen auf dem Programm.