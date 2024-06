Glückwunsch: Ehemaliger Pfarrer Ignaz Weyerer wird 90 Jahre alt

Ignaz Weyerer, 1934 in Moosburg geboren, maturierte 1953 am Bundesgymnasium in Tanzenberg. Anschließend studierte er Theologie an der Diözesanlehranstalt Klagenfurt und wurde 1958 in Klagenfurt zum Priester geweiht. Von 1959 bis 1961 war Weyerer Kaplan in Obervellach. Von 1962 bis 1964 wirkte er als Stadtpfarrkaplan in Klagenfurt-St. Egid, von 1964 bis 1965 in Feldkirchen und von 1965 bis 1969 in Wolfsberg. Von 1969 bis 1972 war Weyerer Provisor in Mühldorf und betreute von 1970 bis 1972 auch die Pfarre Teuchl mit. Von 1972 bis 1992 war Weyerer für die Pfarre Rangersdorf verantwortlich. Außerdem betreute er von 1981 bis 1982 sowie von 1984 bis 1986 die Pfarre Winklern und von 1985 bis 1992 die Pfarre Stall mit. Von 1992 bis 2001 war Weyerer Pfarrer in Althofen, St. Stefan am Krappfeld und Silberegg. Zudem wurde von 1994 bis 1996 die Pfarre Hohenfeld und von 1995 bis 1999 die Pfarre Kappel am Krappfeld von ihm mitbetreut. Von 1997 bis 2001 war Weyerer überdies Dechant des Dekanates Krappfeld.

Pfarrer in Paternion: Von 2001 bis zu seinem Ruhestand

Von 2001 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2021 war Weyerer Pfarrer in Paternion, von 2001 bis 2008 war er auch für die Pfarren Kamering und Stockenboi verantwortlich. Von 2004 bis 2006 war er außerdem Dechant-Stellvertreter des Dekanates Spittal an der Drau. Von 2008 bis 2012 sowie von 2013 bis 2014 war Weyerer auch Provisor in der Pfarre St. Paul ob Ferndorf. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Ignaz Weyerer 1994 zum Bischöflichen Geistlichen Rat und 1998 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt.