Wien setzt auf Erdwärme: Geothermie-Atlas für mehr grüne Energie

Die Geothermie beschäftigt sich mit der im Untergrund vorhandenen Erdwärme. Die Temperatur nimmt in der Erde mit zunehmender Tiefe kontinuierlich zu und erreicht im Bereich des Erdkerns Temperaturen von über 4000 °C. In der oberen Erdkruste beträgt die Erwärmung im Durchschnitt rund 30 °C pro Kilometer. Die stetig vom Erdinneren abgestrahlte Wärme wird seit Jahrhunderten genutzt – früher in erster Linie in Form von natürlichen Thermalwässern, in den letzten Jahren in Österreich vermehrt auch energiewirtschaftlich zur Gewinnung von emissionsfreier Wärme. In Kombination mit Wärmepumpen eignen sich bereits die obersten hundert Meter zum Heizen und Kühlen. In Wien kommen dafür bereits ca. 900 Grundwasser- und 1500 Erdwärmesondenanlagen zum Einsatz.

Zusammensetzung des Untergrunds relevant

Die durch Geothermie verfügbare Energie hängt sehr stark von Zusammensetzung des Untergrunds ab. Daher sind für eine Abschätzung der Wirtschaftlichkeit detaillierte Analysen notwendig. Die Stadt Wien und die GeoSphere Austria legten im Forschungsprojekt Green Energy Lab – Spatial Energy Planning die Grundlage für einen online verfügbaren Geothermie-Atlas, der die Planung oberflächennaher geothermischer Anlagen unterstützt. „Überall dort wo Fernwärme nicht hinkommen kann, da braucht es Einzellösungen oder lokale Wärmenetze. Dafür ist Erdwärme von ganz besonderer Bedeutung, denn sie ist eine der vielversprechendsten Lösungen der Zukunft. Der Geothermie-Atlas ist ein großartiges Instrument, um dieses Potenzial aufzuzeigen und allen Interessierten eine Erstabschätzung zu ermöglichen“, sagt Jürgen Czernohorszky, amtsführender Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal.

Ein Atlas für alle Interessierten

„Der neue Geothermie-Atlas ist ab sofort verfügbar und informiert über Möglichkeiten der thermischen Nutzung des Grundwassers und Erdwärmesonden für jeden Standort in Wien“, erklärt Cornelia Steiner von der Abteilung für Rohstoffgeologie und Geoenergie der GeoSphere Austria. „Damit lassen sich geothermisch relevante Geodaten sowohl flächig als auch für bestimmte Standorte anzeigen und eine Berechnung des Heiz- und Kühlpotenzials auf Grundstücksebene ist möglich. Die neue Applikation richtet sich unter anderem an Private und an Planungsbüros für eine erste Abschätzung des Energiepotenzials und liefert einen umfassenden und niederschwelligen Zugang zu Planungsgrundlagen.“

Ausweitung bereits geplant

Für den Geothermie-Atlas wurden Daten aus unterschiedlichsten Quellen ausgewertet, wie zum Beispiel von geologischen und hydrogeologischen Katastern und Modellen der Stadt Wien und von Bohrungen. Daraus wurden für den gesamten Untergrund Wiens bis 250 Meter Tiefe die für die geothermischen Analysen relevanten Größen berechnet. Der Geothermie-Atlas, mit seinen umfangreichen Inhalten und Funktionen, gibt allen Interessierten in Wien eine Orientierung für das lokale Erdwärmepotenzial. Im nächsten Schritt soll der Geothermie-Atlas bis zum Jahr 2025 auf die Bundesländer Steiermark und Salzburg erweitert werden und in der Folge auf ganz Österreich.

Präsentation beim Erdwärmetag

Präsentiert wird der Geothermie-Atlas am Montag, 10. Juni 2024, beim Wiener Erdwärmetag. Die jährliche Veranstaltung ist eine Kooperation der GeoSphere Austria, der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien und dem Verein Geothermie Österreich (GTÖ) und hat heuer den Schwerpunkt „Planungsinstrumente für den Ausbau der Geothermie“.