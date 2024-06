Unwetter-Drama in Deutschfeistritz: Helfende Hände werden gesucht

Dramatische Szenen spielen sich am Samstag, den 8. Juni 2024 in der Steiermark rund um Graz ab. In Deutschfeistritz wurde aufgrund der starken Unwetter sogar Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Lage bleibt weiterhin angespannt. „Wir müssen ihnen mitteilen dass unser Sandsackvorrat aufgebraucht ist, wir können derzeit leider keine zur Verfügung stellen!“, hieß es am Sonntagnachmittag von der Feuerwehr Deutschfeistritz. Im Einsatzverlauf wurden insgesamt 8.000 Sandsäcke verbraucht.

Feuerwehr braucht Hilfe

Am heutigen Montag jedoch sollen ab 15 Uhr wieder Sandsäcke zur Verfügung stehen. Die Feuerwehr benötigt nun aber dringend Unterstützung: „Aufruf an die Bevölkerung: Wir füllen unser Sandsacklager ab 15 Uhr im Feuerwehrhaus – wer helfen möchte ist gerne willkommen!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2024 um 10:07 Uhr aktualisiert