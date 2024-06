Ohrenschmaus: Vorhang auf für das Sommernachtskonzert der Polizeimusik

Wie immer, wenn die Polizeimusik unter Kapellmeister Martin Irrasch aufspielt, erwartet die Besucher auch an diesem Abend ein wahrer Ohrenschmaus. Zu hören gibt es Stücke wie „Olympic Fanfare And Theme“ von James Curnow, „Nothing’s Gonna Change My Love For You“ von Gerry Goffin und Michael Masser sowie das Medley „Udo Jürgens Live“, arrangiert von Kurt Gäble. Der Polizeichor unter der Leitung von Ernst Pollheimer spannt unter anderem mit „Count On Me“ und „Hollabam-Schnaßn“ den musikalischen Bogen von international bis ur- kärntnerisch. Höhepunkt des Abends wird wie schon in den vergangenen Jahren die Präsentation der Polizistin oder des Polizisten des Jahres 2023 sein.