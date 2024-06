Bundesheer-Großaufgebot: 7.500 Soldaten, Panzer und Hubschrauber

Von 10. bis 21. Juni 2024 üben 7.500 Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedienstete in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten. An der seit zehn Jahren größten Bundesheerübung beteiligen sich auch Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland, Schweden, Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro. Geübt wird militärische Landesverteidigung.

„Schutzschild 24“-Bundesheer-Übung

An der Übung nehmen über 1.100 Landfahrzeuge und 15 Luftfahrzeuge teil. Davon an die 85 leicht gepanzerte Fahrzeuge und über 43 gepanzerte Kampf- und Gefechtsfahrzeuge. Aus dem Bereich der Luftstreitkräfte kommen Hubschrauber, darunter auch der neue AW169 „Lion“, Flächenflugzeuge sowie Eurofighter zum Einsatz. Wesentliches Übungsziel der „Schutzschild 24“ ist die Weiterentwicklung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte und die Festigung der militärischen Kernfähigkeiten zum Planen und Führen eines taktischen Einsatzes von Land-, Luft- und Spezialeinsatzkräften bei einer Schutzoperation im Inland. Beim Übungsvorhaben „Schutzschild 24“ arbeiten die Brigaden als Hauptträger des Gefechts mit den Militärkommanden sowie mit Behörden und Einsatzorganisationen zusammen.

Zwei vernetzende Übungen

Im Speziellen werden innerhalb des Übungsverlaufes der Schutz von Bewegungslinien, Räumen und Objekten sowie kritischer Infrastruktur trainiert. Weiters werden die Aufklärung, Überwachung und Neutralisierung von angreifenden Gruppierungen sowie die rasche Verlegung von Truppen und Reserven unter Zusammenwirken von Land-, Luft- und Spezialeinsatzkräften, geübt. Zusätzlich wird diese Übung mit einer zweiten Übung, der „European Advance 2024“ (EURAD24) vernetzt. Diese zweite Übung dient zur Zertifizierung und Vorbereitung auf die „Rapid Deployement Capacity“, der erweiterten EU-Battlegroup, im Jahr 2025.

Erhöhtes Verkehrsaufkommen

Der Aufmarsch zur Übung erfolgt mit Bundesheer-Fahrzeugkolonnen aus Kasernen in die Übungsräume. Es ist daher am ersten Übungstag, den 10. Juni 2024, ganztägig mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Kleinräumig kann es zu Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrs kommen. Insbesondere werden folgende Straßen und Ortschaften betroffen sein: Autobahn A2, A9, Bundesstraße S6, S36, S35, B60, B15; die Ortschaften Klagenfurt, Judenburg, Sankt Michael in der Obersteiermark, Mürzzuschlag, Graz und Götzendorf. Während der zweiwöchigen Übung ist mit temporären lokalen Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrs zu rechnen. Das Bundesheer ist bemüht, diese so weit wie möglich einzuschränken und wird diese grundsätzlich über Medien ankündigen. Bei Verkehrsbehinderungen durch Übungstätigkeiten regeln Militärpolizisten den Verkehr.