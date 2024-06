EU-Wahl in Kärnten: So ist die Stimmung bei den Parteien

Jubelstimmung herrschte am Sonntagabend bei der Kärntner FPÖ angesichts des Wahlergebnisses der EU-Wahl. Landesparteiobmann Erwin Angerer betonte, er freue sich nicht zuletzt, weil laut aktuellem Stand auch die Kärntner Spitzenkandidatin Elisabeth Dieringer-Granza ein Mandat in Brüssel erhalten würde. Sie sei eine „weit über die Parteigrenzen hinaus geschätzte“ Politikerin.

Die FPÖ hatte „die richtigen Themen“

Laut Angerer habe die schlechte Politik der anderen Parteien den Ausschlag beim Wahlergebnis gegeben, die FPÖ hätte hingegen auf die richtigen Themen (wie Zuwanderung oder Teuerung) gesetzt: „Die Bevölkerung hat zum Ausdruck gebracht, dass sie mit der Politik im Bund und im Land nicht einverstanden ist.“ Für „progressive, liberale Parteien“ wie die SPÖ sei der Wahlkampf schwieriger gewesen, resümierte SPÖ-Landesparteichef Peter Kaiser in einer Aussendung: „Die Vorzeichen mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen, der Trend zu spürbar mehr Egoismus und Nationalismus sowie von rechten Populisten geschürter Neid und Zwietracht einhergehend mit einer gefährlich verantwortungslosen Verrohung der Sprache haben rechten und rechtsradikalen Kräften mehr Wind in die Segel geblasen.“ Darauf brauche es „bessere Antworten und Rezepte, und die werden wir als SPÖ auch erarbeiten“, so Kaiser.

„Die richtigen Schlüsse“ müssen gezogen werden

Von der Partei hieß es weiter, man müsse nun „die richtigen Schlüsse“ aus dem Ergebnis ziehen: „Im Herbst geht es dann bei der Nationalratswahl um alles, da haben wir die Chance, die SPÖ mit Andi Babler in Regierungsverantwortung zu bringen und Österreich fairer und gerechter zu machen.“ Kärntens ÖVP-Parteiobmann Martin Gruber erklärte am Sonntagabend im Gespräch mit dem ORF, die Ausgangslage sei für die ÖVP eine „riesengroße Herausforderung“ gewesen, was vor allem an einer „aufgeheizten Stimmung“ gelegen habe – auch wenn man aus seiner Sicht auf die richtigen Themen gesetzt habe.

Vollgas bis zum Herbst

Nach Konsequenzen gefragt, meinte Gruber, man halte immerhin fünf Mandate: „Diejenigen, die die Umfragen gemacht haben, sind wieder einmal abgestraft worden, man hat die ÖVP ja teilweise schon unter 20 Prozent gesehen.“ Insofern habe die Partei sogar aufgeholt. Nach einer genauen Analyse des Ergebnisses gelte es nun „Vollgas zu geben“ bis zur Nationalratswahl im Herbst, so Gruber weiter. Es gelte nun, das Vertrauen zurückzugewinnen und aufzubauen „mit klaren Aussagen und klaren Botschaften“. Mit der Botschaft, das Europäische Parlament besser zu machen, sei man bei dieser Wahl aber nicht durchgekommen. „Dieses Ergebnis macht uns natürlich sehr glücklich, die Verdoppelung der Mandate bedeutet für uns vor allem, dass die Arbeit mit dem heutigen Tag beginnt und wir unsere Arbeit genauso fortsetzen werden: Die Menschen wünschen sich mehr Europa und nicht weniger“, reagierte die Kärntner NEOS-Spitzenkandidatin Iris Glanzer auf das Wahlergebnis.

„Ordentlich Gegenwind“ für die grüne Parte

Und die Kärntner Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer kommentierte das Wahlergebnis damit, dass man im Wahlkampf „ordentlich Gegenwind“ gehabt habe: „Ich bin dankbar, dass heute viele Menschen klar gemacht haben, dass ihnen Klima- und Naturschutz am Herzen liegt und dass sie sich starke grüne Stimmen dafür im EU-Parlament wünschen.“ Im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Herbst erklärte sie: „Klar ist, dass wir die kommenden Monate dafür nutzen werden, die Notwendigkeit für Klimaschutz in den Vordergrund zu rücken.“ (APA/10.6.2024)