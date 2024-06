Nachwahl-Analyse: Der rote Antilauf hält an

Der letzte Wahlsieg der Genossen stammt vom 4. März 2018, als Peter Kaiser die Landtagswahl bravourös gewinnen konnte. Aber im Detail: Bei der Landtagswahl 2023 gab es einen Verlust um neun Prozentpunkte, bei den Nationalratswahlen der Jahre 2017 und 2019 jeweils ein Minus von drei Prozentpunkten. Minus 0,3 Prozent wurden auch bei der Gemeinderatswahlen von 2021 errechnet und nun ein Rückgang von 2,7 Prozent bei der EU-Wahl. Wenn’s läuft, dann läuft’s. Aber wenn es nicht läuft, gilt das selbe.

Kärnten wieder blau eingefärbt

Nun ist Kärnten, zumindest was diesen Urnengang angeht, wieder blau eingefärbt. Mit zwei Ausnahmen, die irgendwie an das unbeugsame gallische Dorf erinnern, deren Bewohner sich den Römern hartnäckig widersetzen. Im Bezirk Völkermarkt reüssierte die SPÖ knapp vor den Blauen, im Bezirk Hermagor schaffte die ÖVP den ersten Platz. Es wird spannend, wie die Kärntner Genossen diesen Antilauf stoppen wollen. Denn bis zur Nationalratswahl im Herbst ist wenig bis gar keine Zeit und auch die nächsten Wahlen im Land sind nicht mehr gar so weit weg. In drei Jahren werden die Gemeinderäte neu gewählt und in vier Jahren der Landtag. Neue Themen, neue Personen?

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2024 um 12:47 Uhr aktualisiert