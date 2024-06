Erneute Regenfälle erwartet – Situation bleibt angespannt

Am heutigen Montag werden erneut Unwetter in der Steiermark erwartet

Am heutigen Montag werden erneut Unwetter in der Steiermark erwartet

Veröffentlicht am 10. Juni 2024, 12:29 / ©BFV Fürstenfeld

Heftige Gewitter wüteten am Wochenende in der Steiermark. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz – die Schäden sind groß. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt, erneute Gewitter sind im Anmarsch. In der Gemeinde Deutschfeistritz werden wieder heftige Regenfälle erwartet – es besteht die Gefahr der Überflutung. Die GeoSphere Austria hat die zweithöchste Warnstufe für einige steirische Regionen herausgegeben. Betroffen sind vor allem die Regionen, welche ohnehin schon zu den besonders leidtragenden Gebieten der letzten Unwetter zählen.

©Screenshot GeoSphere Austria Erneut sollen heftige Regenwetter auf die Steiermark zukommen

Vorsicht ist geboten!

Die Lage ist ernst – besonders auf die steirischen Gebiete Graz-Umgebung und Hartberg-Fürstenfeld sollen erneute Unwetter zukommen. Es sind primär die Regionen betroffen, wo es bereits heftige Niederschläge gegeben hat, heißt es von einem Experten der GeoSphere im Gespräch mit 5 Minuten. Hier könnten bereits „normale Gewitter“ zu kräftigen Überschwemmungen führen, da die Lage dort aufgrund der er normen Regenmengen des Wochenendes noch immer stark angespannt ist. „Zu Unwettern kann es aber in allen Regionen der Steiermark kommen“, so der Experte. Die Situation könnte sich aber eben besonders dort verschärfen, wo bereits heftige Unwetter gewütet haben. Vorsicht ist geboten.