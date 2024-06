Über 700 Verkehrsdelikte: Ergebnisse der Kontrollen für Motorradfahrer

Im heurigen Jahr gab es bereits eine Reihe von schweren Unfällen mit einspurigen Kraftfahrzeugen, bei denen auch ein Motorradlenker getötet wurde (im Jahr 2023 gab es bis zu diesem Zeitpunkt zwei getötete MR Lenker) Nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit, gefährliches Überholen, zu geringer Abstand zum Vorausfahrzeug, Unachtsamkeit und Fahrfehler sind die häufigsten Unfallursachen. Immer wieder kommt es aber auch vor, dass andere Fahrzeuglenker Motorradfahrer übersehen und ihnen den Vorrang nehmen.

Kärnten, Salzburg, Tirol und Voralberg

Da ein Großteil der Motorradlenker meist größere Ausfahrten in mehreren Bundesländern und auch grenzüberschreitend in Südtirol durchführt, fand am vergangenen Wochenende ein weiterer „länderübergreifender“ Überwachungseinsatz in Tirol sowie in den benachbarten Bundesländern Vorarlberg, Kärnten und Salzburg statt. Auch wenn beim weit überwiegenden Teil der Lenker ein diszipliniertes Fahrverhalten festgestellt werden konnte, waren dennoch wieder etliche Übertretungen von der Polizei zu ahnden.

Die Ergebnisse der Kontrolle stehen fest

Die Mehrzahl der festgestellten Delikte betraf Geschwindigkeitsüberschreitungen. Darüber hinaus waren das Überfahren von Sperrlinien, die Missachtung von Überholverboten oder das Kurvenschneiden und verschiedene sonstige Delikte (wie zB technische Veränderungen, die zu einem unzulässigen Lärmpegel führten) festzustellen. In Tirol wurden 230 Geschwindigkeitsdelikte und 150 sonstige Delikte festgestellt. Die Überwachungen in Salzburg, Kärnten und Voralberg dokumentierten insgesamt 282 Geschwindigkeitsdelikte und 113 sonstige Delikte. Insgesamt macht das 380 Delikte in Tirol und 395 in Kärnten, Voralberg und Salzburg.

Diese Besonderheiten wurden erfasst Im Bezirk Schwaz wurden im Zuge von technischen Kontrollen vier Mopedlenkern (Lärmmessungen) die Kennzeichen abgenommen. Alle vier Lenker werden bei der BH Schwaz angezeigt. Weiters wurde einem MFR Lenker wegen Überschreitung der erlaubten Bauartgeschwindigkeit (75 km/h gemessen) das Kennzeichen abgenommen.

Im Stadtbereich Innsbruck wurde ein MR Lenker mit 94 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

In Salzburg kam es zu zwei Führerscheinabnahmen betreffend MR Lenker wegen Geschwindigkeitsübertretung.

In Vorarlberg wurden vier MR Lenker mit sogenannten „Wheelie“ Fahrmanövern beanstandet. Ein MR Lenker wurde mit 97 km/h in einer 40er Zone gemessen. Ein weiterer MR Lenker wurde mit 128 km/h in einer 60er Zone beanstandet.

In Kärnten musste zwei alkoholisierten Motorradlenkern der Führerschein vorläufig abgenommen werden.

Im Bezirk Lienz auf der Felbertauernmautstraße von Matrei i.O. kommend in Richtung Felbertauern Südportal kam ein 60-jähriger Motorradlenker in einem Baustellenbereich über den rechten Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine abgestellte Arbeitsmaschine. Der Lenker wurde nach notärztlicher Versorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht und stationär aufgenommen.



Polizei warnt vor unsicherem Fahrverhalten

Die Polizei warnt einmal mehr vor zu hohen bzw. nicht angepassten Geschwindigkeiten, riskanten Überholmanövern, Kurvenschneiden und Selbstüberschätzung. Diese Faktoren sind immer wieder Ursache für schwere Motorrad- und Mopedunfälle. Speziell bei Ausfahrten mit einspurigen Kraftfahrzeugen, aber auch generell im Straßenverkehr, kommt es vor allem auf eine angepasste Fahrweise, hohes Verantwortungsbewusstsein und auf ein besonderes Maß an Rücksichtnahme an, speziell auch dann, wenn einzelne Motorradfahrer oder Gruppen in Ortschaften/Wohngebieten unterwegs sind. Die Ergebnisse der „länderübergreifenden“ Kontrollen zeigen, dass die Zusammenarbeit mit den Polizeidienststellen der angrenzenden Bundesländer Vorarlberg, Salzburg und Kärnten im Bemühen um mehr Sicherheit im Motorradverkehr ausgezeichnet funktioniert.