42-Jähriger aus Innsbruck soll seine Mutter getötet haben

Derzeit steht ein 42-jähriger österreichischer Staatsbürger im Verdacht, seine 69-jährige Mutter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. Der Tat dürfte ein Streit zwischen den beiden vorausgegangen sein. Der am Tatort anwesende und stark alkoholisierte 42-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen.

Beschuldigter streitet alles ab

Der Beschuldigte stellte bis dato jeglichen kausalen Zusammenhang mit der Tat in Abrede. Ein genaues Motiv für die Tat ist nicht bekannt. Die am Montag durchgeführte Obduktion ergab als Todesursache eine stumpfe Gewalteinwirkung auf den Schädel bzw. Gewalteinwirkung auf den Halsbereich. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.