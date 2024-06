Zeugenaufruf: Unbekannter fuhr nach Unfall in Weiz einfach weiter

Verkehrsunfall in Weiz: Die Polizei sucht noch Zeugen

10. Juni 2024

Gegen 6:50 Uhr waren ein 27-jähriger Autofahrer und dahinter eine gleichaltrige Autofahrerin, beide aus dem Bezirk Weiz, auf der B 68 in Pirching an der Raab von Feldbach kommend in Fahrtrichtung Gleisdorf unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr auf Höhe Straßenkilometer 2,000 fuhren beide auf dem ersten Fahrstreifen weiter.

27-Jährige musste notbremsen

Laut Angaben der beiden Fahrzeuglenker befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den zweiten Fahrstreifen (Abbiegefahrstreifen zur A2 – Autobahnauffahrt Richtung Wien), überholte die beiden Fahrzeuge und scherte plötzlich vor dem Fahrzeug des 27-Jährigen in die erste Fahrspur ein. Der 27-Jährige musste eine Notbremsung einleiten. Die nachfahrende 27-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr ohne anzuhalten weiter.

Fahrzeuglenker im Spital

Nach der Erstversorgung wurden die beiden Fahrzeuglenker mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Weiz eingeliefert. Die Feuerwehr Hofstätten an der Raab war mit neun Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrzeuglenker. Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Gleisdorf, unter der Telefonnummer 059 133/6264, in Verbindung zu setzen.