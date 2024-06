Autobahn-Abschnitt musste für tierische Rettungsaktion gesperrt werden

Ein tierischer Notruf ging am Montagmorgen in der Landesleitzentrale ein. Ein Hund hatte sich auf die Autobahnabfahrt St. Niklas verirrt und lief über die A11 Karawankenautobahn. Sofort rückte eine Polizeistreife aus. Mithilfe mehrerer Fahrzeuglenker wurde versucht, den Hund einzufangen. Doch das Tier hatte andere Pläne und sprang über die Leitschienen auf die Gegenfahrbahn in Richtung Slowenien. „Daraufhin wurde die Ampel bei der Unterflurtrasse auf Rot geschaltet, um eine weitere Gefahr für den Hund und für Fahrzeuglenker einzuschränken“, heißt es seitens der Polizei.

Hund auf Autobahn eingefangen

Der Hund lief indes weiter auf der Fahrbahn in Richtung Slowenien. Mithilfe einer zweiten Polizeistreife konnte der Vierbeiner schließlich eine Viertelstunde später eingefangen werden. „Eine Polizeidiensthundestreife konnte in der Folge den Chip auslesen und die Hundehalterin telefonisch verständigen“, so die Beamten weiter. Bis zum Eintreffen der Besitzerin, wurde das Tier mit Wasser und Trockenfutter versorgt. Diese erzählte später, dass die Fellnase am Samstagnachmittag eine Katze verfolgte und davonlief. Die Suche nach dem Hund wurde dann sofort aufgenommen. Sogar die Wasserrettung und eine Hundestaffel waren eingebunden.