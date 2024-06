Drei Verletzte nach eskaliertem Streit in Floridsdorf

In Floridsdorf kam es Sonntagfrüh zu Handgreiflichkeiten zwischen drei Personen.

In Floridsdorf kam es Sonntagfrüh zu Handgreiflichkeiten zwischen drei Personen.

Veröffentlicht am 10. Juni 2024, 14:18 / ©5 Minuten

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden gestern um 5.40 Uhr in der Früh alarmiert, da Hilfeschreie einer Frau aus einem Mehrparteienhaus zu hören waren. Im Stiegen- haus des Wohnhauses kam den Beamten eine verletzte 18-jährige Frau entgegen und gab an, dass es in der Wohnung eines Bekannten, einem 23-Jährigen aus Polen, zu einem Streit gekommen sei und dass eihre 18-jährige Freundin dabei ebenfalls verletzt wurde, diese aber schon zuvor geflüchtet sei. Überdies soll sie der Mann mit einer Waffe bedroht haben.

Waffe, Suchtmittel & Bargeld sichergestellt

Plötzlich kam der 23-Jährige, ebenfalls mit Verletzungen, aus der Wohnung. In der Wohnung wurde eine Schreckschusspistole, Suchtmittel (vermutlich Cannabis) sowie 650 Euro Bargeld vorgefunden und sichergestellt.

Auf Streit folgte Handgemenge

Laut derzeitigen Erkenntnissen soll es in der Wohnung zum Streit gekommen sein, da der 23-Jährige wollte, dass die beiden Frauen seine Wohnung verlassen, aber diese der Aufforderung nicht nachgekommen sein sollen. Im Zuge der Auseinandersetzung sollen sowohl die Frauen als auch der Mann sich gegenseitig attackiert und verletzt haben. Schlussendlich soll der Mann seine Schreckschusswaffe auf zumindest eine der Frauen gerichtet haben.

Alle Beteiligten verletzt

Schlussendlich liefen die Frauen aus der Wohnung. Alle drei wurden durch den Vorfall verletzt, trugen Kopfverletzungen sowie Hämatome am übrigen Körper davon. Die zweite Frau konnte unweit der Wohnung angetroffen werden. Alle drei wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in Krankhäuser gebracht.

Aufrechtes Waffenverbot missachtet

Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Zudem bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot gegen ihn. Die Vernehmungen aller Beteiligten stehen noch aus. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 23-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Er wird wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Suchtmittelgesetzes angezeigt. Die beiden Frauen werden ebenfalls wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.