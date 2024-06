Kärntner Ziviltechnikbüro schlitterte in die Pleite

Velden am Wörthersee

Veröffentlicht am 10. Juni 2024, 14:34

Im Jahr 2011 wurde das Veldener Ziviltechnikbüro „ROT Architecture ZT GmbH“ gegründet. 2022 zog man schließlich einen Großauftrag an Land und konzentrierte sich vollkommen darauf. Kleinaufträge wurden laut dem AKV EUROPA zurückgestellt. Ein Fehler, wie man mittlerweile weiß. Denn das Projekt des Großauftrages wurde zwar ordnungsgemäß eingereicht, jedoch wurde keine Baubewilligung erteilt. Somit ist auch keine Bezahlung erfolgt.

Veldener Ziviltechnikbüro insolvent

Folglich kam es zum Liquiditätsengpass, „welcher durch die allgemeine wirtschaftliche Situation in der Immobilienbranche sowie der angespannten Zinssituation und den Teuerungen verstärkt wurde und zur Zahlungsunfähigkeit führte“, heißt es seitens des KSV1870. Aus diesem Grund wurde am 10. Juni 2024 über das Vermögen des Veldener Ziviltechnikbüros ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Von der Insolvenz sind rund 20 Gläubiger und ein Dienstnehmer betroffen. Der Betrieb soll nicht fortgeführt werden.

Über 407.000 Euro an Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen rund 407.400 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva mit einer Größenordnung von rund 293.000 Euro. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 8. Juli 2024 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Gerd Kapeller bestellt.