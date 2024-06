Kärntner brillierte bei Fechtmeisterschaften

Veröffentlicht am 10. Juni 2024, 14:53 / ©LPD Kärnten/Eggenberger

Rund 200 Fechter kämpften dieses Wochenende in den Disziplinen Degen, Florett und Säbel um die Titel. Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) besuchte die Titelkämpfe, welche in der Klagenfurter Messehalle ausgetragen wurden, und nutzte die Gelegenheit, um dem frisch gebackenen Staatsmeister in der Disziplin Degen, Alexander Biro, zu gratulieren.

Klagenfurter Athletiksport-Club organisierte das Event

Kaiser: „Mit der Staatsmeisterschaft im Fechten hat das Sportland Kärnten erneut unter Beweis gestellt, dass wir nicht nur erfolgreiche Sportler – wie unseren neuen Staatsmeister Alexander Biro – haben, sondern auch ein perfekter Gastgeber für nationale- und internationale Sportveranstaltungen sind. Mein besonderer Dank gilt dem Team der Sektion Fechten des Klagenfurter Athletiksport-Clubs, das diese Staatmeisterschaft organisiert hat.“, sagte Kaiser.