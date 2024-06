„Bringen sich selbst in Gefahr“: Schaulustige behindern Einsatzkräfte

Kräftige Unwetter verwüsteten gestern viele Teile der Steiermark. Vor allem der Norden von Graz war stark betroffen. Für Deutschfeistritz gab es sogar einen Zivilschutzalarm. Dort wurden Autos von den Fluten mitgerissen. Bei solchen Szenen sind auch Schaulustige immer wieder vor Ort und begeben sich dabei in Lebensgefahr.

„Informieren Sie sich über die Medien“

Nun hat Landeshauptmann Christopher Drexler eine große Bitte an die Bevölkerung: „Es sind leider viele Schaulustige unterwegs – sowohl in Graz-Umgebung als auch in Hartberg-Fürstenfeld. Sie bringen sich damit selbst in Gefahr und behindern die Einsatzkräfte. Bitte begeben Sie sich nicht in die Katastrophengebiete um zu schauen, oder Bilder zu machen. Bleiben Sie von den Schadstellen fern und informieren Sie sich über die Medien.“