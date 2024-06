„Pride“ in Salzburg: Der bunte Juni ist zurück

Als Zeichen zum Pride Month stellt die Stadt:Salzburg auch heuer ihr Erscheinungsbild wieder um. Alle Drucksorten – wie Plakate, Postwürfe, Flyer – und soziale Kanäle werden im Juni in den bunten Regenbogenfarben erstrahlen. Zudem werden vor dem Schloss Mirabell die Regenbogenfahnen gehisst.

Akzeptanz, Vielfalt und Gleichberechtigung

„Der Pride Month erinnert uns daran, wie wichtig es ist, eine Gesellschaft zu fördern, die auf Akzeptanz, Vielfalt und Gleichberechtigung basiert. Als Stadt:Salzburg bekennen wir Farbe und setzen uns täglich dafür ein, dass alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität respektiert und geschätzt werden. Gemeinsam können wir ein Umfeld schaffen, in dem jede Person frei und authentisch leben kann“, so Magistratsdirektor der Stadt Salzburg Maximilian Tischler.

Vielfalt und Gleichberechtigung

„Der Pride Month ist eine bedeutende Zeit, in der wir uns daran erinnern, wie wichtig es ist, Vielfalt und Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft zu fördern. In Salzburg setzen wir ein klares Zeichen für Toleranz und Respekt gegenüber allen Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, ein inklusives Umfeld zu schaffen, in dem jeder Mensch seine Persönlichkeit frei entfalten kann.“, betont Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).

Erinnerung an den „Stonewall-Aufstand“

Der bunte Juni – auch Pride Month genannt – findet jedes Jahr statt und ist für alle Menschen eine Möglichkeit, den Stolz (daher auch „Pride“ Month) und die Offenheit in der Gesellschaft zu feiern. Gefeiert wird der Monat nicht nur von queeren Menschen, sonden auch von jenen, die sich für Gleichberechtigung der Liebe und Geschlechter stark machen wollen. Der Höhepunkt ist dabei der Christopher Street Day, der an die Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 erinnern soll, in der der sogenannte „Stonewall-Aufstand“ stattfand. Damals stürmten Polizisten in der Christopher Street in New York gewaltsam die Homosexuellen-Bar „Stonewall Inn“, aber ein Großteil der Besucher widersetzte sich der Verhaftung. Das bildet einen geschichtlich wichtigen Wendepunkt im Kampf um Gleichberechtigung. Übrigens findet die Pride Week in Salzburg dieses Jahr von 30. August bis 8. September zum bereits dritten Mal statt.

