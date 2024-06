Gefahr der virtuellen Welt: Mediensucht-Experte kommt nach Klagenfurt

In einer Pressekonferenz hat die Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie einen Einblick in die Welt der digitalen Abhängigkeiten gegeben.

„In unserer modernen, digital vernetzten Welt sind Medien allgegenwärtig und nehmen einen großen Platz in unserem täglichen Leben ein. Sie bieten uns zahlreiche Vorteile und Möglichkeiten, bringen jedoch auch Herausforderungen und Risiken mit sich. Eine dieser Risiken ist die Mediensucht, die sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit beeinträchtigen kann“, weiß Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). Welches Verhalten sich positiv auf die Vermeidung einer Suchtentwicklung auswirkt und wie Schüler die Internetnutzung in ihren Lebensalltag gut integrieren können, wird deshalb bald in interaktiven Workshops in 15 Mittelschulklassen mit Florian Buschmann reflektiert und diskutiert. Vorrangiges Ziel ist die Stärkung und die Motivation der Jugendlichen, sich eigenständig, selbstverantwortlich und kritisch mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ergänzend dazu findet am 11. Juni ein Fortbildungsvortrag für über 120 Pädagogen statt, die sich im Vorfeld angemeldet haben.

Vom Betroffenen zum Experten

„Es ist mir eine große Freude, dass sich eine ganze Stadt dafür entschieden hat, sich diesem wichtigen Thema zu widmen. Gerade bei den 2. bis 4. Klassen in den Mittelschulen ist die Mediennutzung besonders präsent. Wir möchten aufklären und sensibilisieren, um hier Missbrauch und Sucht vorzubeugen“, so Buschmann. Der 22-Jährige war selbst drei Jahre lang von einer Mediensucht betroffen. Seit seinem Erwachen engagiert er sich für Betroffene, ist beratend tätig und veröffentlichte das Buch: Ade Avatar. In diesem finden Eltern einen Leitfaden, um betroffenen Kindern zu helfen. Er gilt heute als führender Experte zum Thema Mediensucht und ist Gründer der Initiative „OFFLINE Helden“.

20 Jahre Präventionsstelle in Klagenfurt

Auch die Präventionsstelle der Stadt Klagenfurt setzt sich seit 20 Jahren mit großem Engagement für die Gesundheit unserer jungen Generation ein. Finanziert, begleitet und unterstützt werden zahlreiche gesundheitsfördernde Maßnahmen in Kindergärten und Schule. Die Zielgruppen sind vor allem Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte.