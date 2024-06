Nächster Wolf wurde in Kärnten erlegt

Wie das Land am heutigen Montag bekannt gab, wurde am 9. Juni 2024 ein sogenannter „Risikowolf“ im Bezirk Spittal an der Drau erlegt. Das Tier habe sich in unmittelbarer Nähe von bewirtschafteten und von Menschen genutzten Gebäuden aufgehalten. „Die Entnahme wurde dem Land Kärnten ordnungsgemäß gemeldet und von Sachverständigen überprüft. Es kann somit bestätigt werden, dass die Entnahme verordnungskonform erfolgt ist“, betont man seitens des Landespressedienstes. Auch sei der vorgeschriebene Zehn-Kilometer-Radius vom Ort der letzten Vergrämung wurde eingehalten worden. Die Entnahmemöglichkeit ist damit erloschen.