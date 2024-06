Rettungsschwimmkurs am Ossiacher See: Richtig Retten will gelernt sein

Ossiacher See

Zwischen dem 7. und 13. Juli sowie zwischen dem 11. und 17. August 2024 finden auch heuer wieder die Rettungsschwimmkurse der ÖWR 1/18 Sattendorf im Gerlitzenbad am Ossiacher See statt! Interessierte erhalten im Zuge dessen eine Einschulung auf Motorboote und diverse Rettungsgeräte. Zudem lernen sie verschiedenste Rettungstechniken kennen und auch Erste-Hilfe-Kenntnisse werden wieder aufgefrischt.

Anmeldungen bereits möglich

„Natürlich kommt der Spaß bei uns nicht zu kurz“, versprechen die Wasserretter. „Wir freuen uns auf viele Teilnehmende, die unseren Kurs besuchen und möglicherweise auch danach Freude an der Mitarbeit in unserem Team haben!“ Die Kurskosten betragen 50 Euro. Anmeldungen sind per Mail unter

[email protected] möglich.