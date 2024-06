Welle der Hilfsbereitschaft: „Unvorstellbar… 150 Menschen sind gekommen“

Am Samstag, dem 8. Juni 2024, spielten sich in der Steiermark rund um Graz dramatische Szenen ab. In Deutschfeistritz wurde aufgrund der heftigen Unwetter sogar der Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Situation blieb auch in den folgenden Tagen angespannt, und die Bewohner kämpften unermüdlich gegen die Wassermassen.

8.000 Sandsäcke bereits verbraucht

Ein Appell der Feuerwehr Deutschfeistritz verdeutlichte die Ernsthaftigkeit der Lage: „Unser Sandsackvorrat ist erschöpft, wir können derzeit leider keine weiteren zur Verfügung stellen!“, hieß es am Sonntagnachmittag. Im Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt 8.000 Sandsäcke verbraucht, und die Einsatzkräfte waren am Limit.#

„Unvorstellbar… 150 Menschen sind gekommen“

Doch die Feuerwehr gibt nicht auf. Ab heute, Montag, 15 Uhr, sollen wieder Sandsäcke verfügbar sein. Doch die Herausforderungen bleiben groß: „Wir laden die Bevölkerung ein: Wir füllen ab 15 Uhr Sandsäcke im Feuerwehrhaus – jeder, der helfen möchte, ist herzlich willkommen!“ Die Feuerwehr Deutschfeistritz teilte nach diesem überwältigenden Einsatz der Gemeinschaft mit: „Unvorstellbar… 150 Menschen sind gekommen, um beim Befüllen der Sandsäcke zu helfen.“ Diese herzergreifende Reaktion zeigt, dass in schweren Zeiten die Menschlichkeit und die Bereitschaft, einander beizustehen, stärker sind als jede Naturgewalt.