Mysteriöser Todesfall: Frau stirbt während Rettungseinsatz in Lustenau

Bereits am 8. Juni verstarb in den frühen Abendstunden in Lustenau eine Frau aus derzeit unbekannten Gründen im Zuge eines Rettungs- und Polizeieinsatzes, wie die Polizei Vorarlberg heute in einer Presseaussendung bekannt gab. Die Polizei hatte im Vorfeld Rettungskräfte unterstützt, welche versucht hatten, der offensichtlich verwirrten Person Hilfe zukommen zu lassen.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete eine Obduktion an. Die genaueren Umstände des Einsatzes sind Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Diese Ermittlungen werden, wie vorgesehen, vom Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) durchgeführt.