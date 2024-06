Pilot-Projekt analysiert Ernährung von Kindern bei Kärntner Tagesmüttern

In Österreich sind aktuell bereits etwas mehr als die Hälfte der Erwachsenen und rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen übergewichtig. „Das ist alarmierend“, warnt Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ), denn: übergewichtige Kinder würden oft Ausgrenzungen erleben. In der Folge könne es auch zu Verhaltens- und Entwicklungsauffälligkeiten kommen. „Vor allem aber kommt es in späteren Jahren zu zahlreichen physischen Folgeerkrankungen wie Diabetes, Herzerkrankungen, Gelenkschäden, chronischen Erkrankungen und damit eingeschränkter Lebensqualität“, so die Landesrätin. Deshalb ging im März das Projekt EriKA an den Start. Damit soll die Thematik, der richtigen Ernährung auch im Bereich der Tagesmütter ausgerollt werden.

Datensammlung für Österreich-Ausrollung

EriKA soll nicht nur sensibilisieren, sondern konkret aufklären, schulen und die Kommunikation zwischen Tageseltern und Eltern fördern. „Denn eines haben wir bereits nach der ersten Pilotphase gesehen: Was das Essen betrifft, wird viel zu wenig kommuniziert“, so Prettner. Da das Projekt zu 49 Prozent vom Fonds Gesundes Österreich FGÖ mitfinanziert wird, wird es zudem wissenschaftlich von der FH Kärnten begleitet. FGÖ-Leiter Klaus Ropin betont: „Gerade in diesem Bereich fehlt uns bis dato das Fakten- und Datenmaterial. Wir haben zwar Projekte laufen für Kinder von vier bis zehn Jahren; das Projekt in Kärnten ist aber das österreichweit erste für die Jüngsten unserer Gesellschaft.“

©Büro LR.in Beate Prettner Das Projekt EriKA soll die Kommunikation zwischen Tageseltern und Eltern fördern.

Schon erste Konsequenzen gezogen

Vom Projektteam zogen Sabine Wurzer (Land Kärnten) und Eva Mir (FH Kärnten) bereits eine erste Zwischenbilanz: „Das erste Manko beginnt bereits bei der Ausbildung zu Tageseltern: Das Thema gesunde Ernährung findet nur einen sehr geringen Niederschlag. Das zweite Manko ist tatsächlich die Kommunikation zwischen Tageseltern und Eltern“, informierte die Wissenschaftlerin. Aus den ersten Erhebungswerten wurden auch schon erste Konsequenzen gezogen: „Wir haben für den Herbst neue Fort- und Weiterbildungsangebote zu diesem Thema erstellt – mit tollen Workshops, bei denen sich die Tageseltern auch austauschen können. Denn auch der fehlende Austausch untereinander wurde bedauert bzw. kritisiert.“ Zudem werden Newsletter für Tageseltern herausgegeben. „Und bereits heute startet unser Ideenwettbewerb ERiKA: Tageseltern werden aufgerufen, kreative Ideen zum Thema gesunde Ernährung einzureichen“, fasst Wurzer abschließend zusammen.