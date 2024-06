Zusammenstoß in Reutte: Radfahrer über die Motorhaube geschleudert

Am 10. Juni 2024 gegen 13.30 Uhr kam es in Reutte in Tirol im Bereich der Lindenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 56-jährigen bosnischen Radfahrer und einem von einer 56-jährigen Österreicherin gelenkten Auto. Dabei wurde der Radfahrer auf die Motorhaube des Autos und im Anschluss auf die Straße geschleudert, wobei er sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Der Mann wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.