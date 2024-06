NEOS verdoppeln Mandate: „Sind als positive Alternative gestärkt worden“

„NEOS sind die einzigen proeuropäischen Gewinner dieser Wahl. Wir werden unsere Arbeit als positive Alternative für die Zukunft der Menschen in unserem Land fortsetzen. Wir haben gemeinsam gestärkt, was uns stark macht“, kommentierte Swatek die Ergebnisse mit sichtlicher Zufriedenheit.

„Dass uns das gelungen ist, ist ein Erfolg…“

„Unser Ziel war es, unsere Mandate zu verdoppeln, um Europa und Österreich zu stärken und einen weiteren Schritt nach vorn zu machen. Dass uns das gelungen ist, ist ein Erfolg, auf den wir stolz sind“, betonte Swatek die Relevanz dieses Meilensteins für die Partei. Auch das Ergebnis in der Steiermark hat maßgeblich zum Erfolg beigetragen, mit einem Zuwachs von 1,3 Prozent im Vergleich zur vorherigen Wahl.

©NEOS Steiermark

NEOS feiern zweistellige Erfolge in der Steiermark

Besonders erfreulich sei das Resultat in vielen steirischen Gemeinden, wo die NEOS zweistellige Ergebnisse erzielt hätten. „Von Bad Radkersburg über Gleisdorf bis in die Ramsau können wir zweistellige Ergebnisse verzeichnen! In Stattegg haben wir 19 Prozent erreicht und wurden damit erstmals Zweiter bei einer Wahl“, verkündete Swatek stolz. In Graz selbst erreichten die NEOS 14,61 Prozent, was auf wachsende Unterstützung in der Region hindeutet.

„Wir sind als positive Alternative gestärkt worden“

Der zweite Mandatssitz und das historisch erste zweistellige bundesweite Ergebnis bedeuten einen starken Rückenwind für die kommenden Nationalrats- und Landtagswahlen. „Wir sind als positive Alternative gestärkt worden. Wir werden auch im Herbst nicht den Extremen und Ausgebrannten das Feld überlassen“, versprach Swatek entschlossen. Mit dieser Unterstützung im Rücken gehen die NEOS optimistisch in die kommenden politischen Auseinandersetzungen, bereit, ihre Vision von einem vereinten Europa und einer dynamischen Zukunft für Österreich weiter zu verfolgen.