Public Viewing, Draupuls und Co: Villach startet in den Sommer 

Veröffentlicht am 10. Juni 2024, 19:12 / ©Stadtmarketing/Hipp

Bunte Lampions, Bilderrahmen und neue, sommerliche Lampenschirme schmücken bereits die Villacher Innenstadt. Passend dazu erfolgt diese Woche der Start in einen fulminanten Sommer! Los geht es am Freitag mit der Saisonpremiere der Multi-Media-Wassershow „Draupuls“. Zum Start wird das brandneue Programm „Disco X“ präsentiert – mit den beliebtesten Clubhits von den 1980er bis hin zu den 2010er-Jahren.

Draupuls 14. Juni, ab 21.30 Uhr: „Disco X“

19. Juni, ab 21.30 Uhr: „MusicaliX“

21. Juni, ab 21.30 Uhr: „Rock It“

Villach im EM-Fußballfieber

Auch lädt die Villacher Innenstadtgastronomie zur EM zum Verweilen und Daumendrücken vor den Bildschirmen in den Gastgärten ein. Abgerundet wird das Highlight durch ein genussvolles Grill- und BBQ Festival, welches in der Weißbriachgasse (Unterer Kirchenplatz) die gesamte nächste Woche stattfindet und ein 2. Mal in der EM-Finalwoche.