EU-Wahl in Villach: Wahlbeteiligung am zweithöchsten seit 2004

Die Europa-Wahl 2024 ist geschlagen. Auch die Villacher haben ihre Entscheidung getroffen, wer Österreich in den kommenden Jahren im Europäischen Parlament vertreten soll. Die Wahlbeteiligung hat in der Draustadt 50,31 Prozent betragen. Das ist weniger als bei der Wahl 2019, in Summe aber der zweithöchste Wert von allen bisherigen EU-Urnengängen, seit dem Jahr 2004.

Knapp 600 Wahlkarten in Villach

Heute, Montag, wurden in den Vormittagsstunden die letzten, knapp 600 Wahlkarten durch die Villacher Bezirkswahlbehörde, unter der Leitung von Magistratsdirektor Christoph Herzeg, ausgezählt. Mit ihnen liegt nun das endgültige Wahlergebnis vor: Stimmenstärkste Partei wurde die FPÖ mit 32,12 Prozent, gefolgt von SPÖ (29,78 Prozent), ÖVP (14,20 Prozent), NEOS (10,56 Prozent), Grünen (7,86 Prozent), DNA (3,16 Prozent) und der KPÖ (2,34 Prozent).

Großer Dank an Wähler und Helfer

Mehr als 550 freiwillige Mitarbeiter sowie Juristen und Fachkräfte des Magistrats Villach haben in 76 Wahllokalen sowie in der Bezirkswahlbehörde für einen reibungslosen Ablauf am gestrigen Sonntag und heute Vormittag gesorgt. „Ihnen gilt mein besonderer Dank für diesen Dienst an der Demokratie“, sagt Bürgermeister Günther Albel. Er bedankt sich darüber hinaus auch bei allen Villachern, die von ihrem demokratischen Recht zu wählen Gebrauch gemacht haben. Der nächste Urnengang in Österreich wird die Nationalratswahl im September sein. Der genaue Tag wird rechtzeitig bekannt gegeben.