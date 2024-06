Ferlach Aquathlon: Perfekte Bedingungen und beeindruckende Leistungen

Veröffentlicht am 10. Juni 2024, 19:19 / ©Privat

Bei tollen Bedingungen stand am vergangenen Samstag, den 8. Juni, der Ferlacher Aquathlon wieder am Programm im Veranstaltungskalender. Zuerst ging es für die Erwachsenen um Cuppunkte und dann für die Kinder und Jugendlichen in die nächste Runde des „Stadtwerke Klagenfurt Nachwuchs-Cup“. Sowohl beim Nachwuchs als auch bei den Erwachsenen wurden zudem die Kärntner Meisterschaftsmedaillen im Aquathlon vergeben.

Die Sieger stehen fest

Insgesamt knapp 130 Athleten ließen sich diesen Bewerb nicht entgehen. Alle „Finisher“ erhielten die Ferlach-Finishmedaille. Den schnellsten Athleten wurden die „Kärntner Meisterschaftsmedaillien“ überreicht und die drei schnellsten Altersklassen wurden durch die „KM Medaillien“ ausgezeichnet. „Die Besonderheiten sind vor allem das wunderschöne Ambiente rund um den Ressnig-Teich und die perfekte Location. Das „kleine“ Veranstaltungsgelände bietet ein familiäres Flair und man kann von jedem Punkt im Strandbad die Athleten, sowohl auf der Schwimm- als auch auf der Laufstrecke, beobachten“, so Organisator Mario Kapler vom Triathlonverein „3athlon Kärnten“. Zu den neuen Kärntner Meistern kürten sich Lisa Watschinger (TRI Team Südkärnten) und Jonas Hauser (HSV Triathlon Kärnten).