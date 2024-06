Schwer verletzt: Pensionist (74) stürzte von Leiter

Veröffentlicht am 10. Juni 2024, 20:17 / ©ÖAMTC

Ein 74-jähriger Pensionist aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wollte am Montagnachmittag Holunderblüten von einem mehrere Meter hohen Strauch in der Gemeinde Weitensfeld ernten. „Dabei rutschte er auf der Leiter aus und stürzte aus einer Höhe von etwa zwei Metern rückwärts zu Boden“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann zog sich schwere Verletzungen im Rücken- und Brustkorbbereich zu. Er wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.