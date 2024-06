Steirer gewann im Lotto: „Hübsche Summe“ landet nun am Konto

Über die Lottoziehung am gestrigen Sonntag darf sich ein Steirer ganz besonders freuen: Er erzielte einen Fünfer mit der Zusatzzahl 27 und gewann damit mehr als 57.000 Euro. Auch ein Spieler aus Vorarlberg durfte sich über diese Summe freuen. Beide Gewinne wurden per Normalschein erzielt: Jener in der Steiermark mit dem einzig angekreuzten Tipp (hier fehlte die Zahl 35 zum Sechser), jener in Vorarlberg mit dem zwölften und damit letzten Tipp (hier fehlte die 6).