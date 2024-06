Wien: Unter den Top Ten der Architekturstädte Europas

Veröffentlicht am 10. Juni 2024, 21:42 / ©5 Minuten

Die charmanten Straßen Wiens sind ein lebendiges Museum der Architekturgeschichte. Von barocken Palästen bis zu modernen Glaspalästen – in Wien wird Geschichte erlebbar und die Moderne begrüßt!

Wien auf Platz Acht!

Mit 135 atemberaubenden architektonischen Gebäuden, die auf TripAdvisor als sehenswert gelistet sind, landet Wien auf dem respektablen achten Platz der Top Ten. Ob Stephansdom, Schönbrunn oder das moderne Hundertwasserhaus – in Wien findet jeder Architekturfan sein persönliches Highlight!

Ein Fest für Architekturbegeisterte

Neben Wien begeistern auch Städte wie das romantische Paris, das kreative Barcelona und das geschichtsträchtige Rom die Architekturfans in ganz Europa. Doch keine Stadt kann mit Wiens einzigartigem Mix aus Tradition und Innovation mithalten. Von den prächtigen Prunkbauten der Ringstraße bis zu den futuristischen Wolkenkratzern am Donaukanal – in Wien wird die Architektur zum Erlebnis.