Wolkiges und regnerisches Wetter über der Steiermark erwartet

Am Dienstag wird das Wetter in der Steiermark maßgeblich von einem Tiefdruckgebiet über Norditalien beeinflusst. Die Region bleibt größtenteils bewölkt, mit nur wenigen Auflockerungen. Regenschauer sind zeitweise zu erwarten, insbesondere am Morgen und Vormittag können diese kräftiger ausfallen, später im Tag treten sie eher in Form von Schauern auf. Gewitter sind jedoch nicht mehr zu erwarten. Die Temperaturen steigen von 11 bis 15 Grad am Morgen auf höchstens 15 bis 20 Grad am Nachmittag, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.