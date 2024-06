Weiter Gewitter-Alarm in KÃ¤rnten: Hier schÃ¼ttet es am Dienstag

„Bis zur Wochenmitte ziehen immer wieder, teils kräftige Regenschauer durch“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Grund dafür ist ein Mittelmeertief. „Am morgigen Dienstag werden am Vormittag die meisten Regenschauer in den südöstlichen Landesteilen erwartet, am Nachmittag ist die Schauertätigkeit dann voraussichtlich, im Westen höher“, so die erste Prognose.

„Böden können kaum noch Wasser aufnehmen“

Das Problem: „Durch den vielen Regen in letzter Zeit sind die Böden oft schon gesättigt und können kaum noch Wasser aufnehmen“, führen die Experten aus. Vor allem im Bereich von Bächen und kleinen Fließgewässern könnte es daher auch zu Überschwemmungen kommen. Außerdem wird es am Dienstag deutlich kühler. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad.