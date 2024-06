Crash in Graz: Radfahrer (60) auf Motorhaube geschleudert

Veröffentlicht am 10. Juni 2024, 21:49 / ©5 Minuten

Es war gegen 11.15 Uhr, als der Autofahrer auf der Kappellenstraße in Richtung Süden unterwegs war. An der Kreuzung Kapellenstraße/Kapellenstraße wollte er nach Westen abbiegen. Gleichzeitig radelte ein 60-jähriger Grazer auf dem Radweg durch die Unterführung auf der Kapellenstraße in östliche Richtung.

60-Jähriger ins LKH Graz eingeliefert

Als der Autofahrer in die Kreuzung fuhr, kam es zum Crash mit dem Radfahrer. Der 60-Jährige wurde auf die Motorhaube des Autos geschleudert und landete unsanft auf dem Boden. Er wurde mit unbestimmten Verletzungen ins LKH Graz gebracht. Sowohl der Autofahrer als auch der Radfahrer waren bei der Atemalkoholuntersuchung negativ. „An den Unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden“, heißt es abschließend seitens der Polizei.