Regenschauer erwartet: Österreichs Wetter zeigt sich vielfältig

In Österreich dominiert am Dienstag weitgehend bewölktes Wetter, wobei vor allem im Westen, Süden und im Bergland zeitweise mit Regenschauern zu rechnen ist. Die Schneefallgrenze liegt in den Alpenregionen teilweise bei etwa 1.900 Metern Seehöhe. Im Norden und Nordosten des Landes bleibt es größtenteils trocken, mit gelegentlichen Auflockerungen und kurzen sonnigen Abschnitten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher bis nordlicher Richtung. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf Werte zwischen 13 und 20 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.