Betonmischwagen auf A2 umgekippt: Fahrer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr nahe Loipersdorf im Burgenland. Der 60-jährige Fahrer des Betonmischwagens aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gab an, dass sein Fahrzeug plötzlich stark nach rechts zog. Um einen Zusammenstoß mit einem auf der Autobahnauffahrt stehenden Auto zu vermeiden, lenkte er sein Fahrzeug nach links, kollidierte dabei jedoch mit der Mittelbetonleitwand und kippte um.

Betonmischwagen kippt um und verursacht Ölaustritt

Die Folgen waren gravierend: Der umgekippte LKW blockierte den Gegenverkehrsbereich der Baustelle und verschmutzte die Fahrbahn mit Beton. Zudem riss der Aufprall den Tank und die Ölwanne des LKWs auf, was zu einem Diesel- und Ölaustritt führte. Die örtlichen Behörden, vertreten durch die Bezirkshauptmannschaft Oberwart, wurden über den Vorfall informiert, und weitere Maßnahmen wurden eingeleitet.

A2-Südautobahn gesperrt: Bergung nach LKW-Unfall dauert bis in den späten Abend

Die A2 Südautobahn musste zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung zeitweise vollständig gesperrt werden, sowohl in Fahrtrichtung Wien als auch in Richtung Graz. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund des umgestürzten Betonmischwagens als aufwendig und dauerten bis in den späten Abend. Glücklicherweise wurde der Fahrer des LKWs nur leicht verletzt.

