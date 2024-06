15-Jähriger tot: Tragischer Mopedunfall in Feldkirchen

Der junge Schüler aus Feldkirchen war am späten Montagnachmittag, 10. Juni 2024, gegen 16.50 auf seinem Moped unterwegs. Er fuhr von Steuerberg kommend in Fahrtrichtung Wabl, in der Gemeinde Steuerberg in Kärnten. In einer leicht abschüssigen Linkskurve im Bezirk Feldkirchen kam der 15-Jährige zu weit nach links und ist dort mit dem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 51-jährigen Klagenfurter frontal kollidiert.

Schüler stirbt an schweren Verletzungen

Der Autofahrer gab an, dass er dem entgegenkommenden Schüler noch versucht habe auszuweichen und versuchte sein Fahrzeug abzubremsen. Es gelang ihm nicht mehr rechtzeitig. Der 15-jährige Schüler erlitt bei diesem Frontalzusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er diesen – trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen durch den Notarzt – noch an der Unfallstelle erlag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2024 um 00:33 Uhr aktualisiert