Starke Regenfälle führten zu Überflutung in Klagenfurt

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 06:32 / ©Freiwillige Hauptwache Klagenfurt

Erst war es am Montag, dem 10. Juni, in Kärnten noch teils sonnig, doch im Laufe des Tages änderte sich das Wetter schnell. Starke Regenfälle zogen über das Land und forderten dadurch die Einsatzkräfte. In Wernberg, Villach, rückte die Feuerwehr zu einem übertretenden Bach aus.

Überflutung in Viktring

Auch in Klagenfurt standen mehrere Feuerwehren aufgrund der starken Regenfälle im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Viktring/ Stein berichtet: „In den Abendstunden wurden wir heute aufgrund der intensiven Regenfälle zu einer Überflutung im Ortsgebiet Viktring alarmiert. Ein Einschreiten unsererseits war jedoch nicht mehr notwendig. Nach rund einer halben Stunde konnte wiederum die Einsatzbereitschaft hergestellt werden.“ Auch weitere Feuerwehren wurden alarmiert.