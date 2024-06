Hagel, Regen und Co.: Versicherung rechnet mit über 5 Mio. Euro Schaden

Veröffentlicht am 11. Juni 2024, 06:48 / ©angelo_2892

In den vergangenen Tagen sind wieder zahlreiche Unwetter über Österreich gezogen. Hagel, Starkregen mit Überflutungen und Sturmböen haben zahlreiche Verwüstungen hinterlassen. Besonders betroffen waren die Steiermark, das Burgenland, Kärnten und Niederösterreich. „Genaue Schadenszahlen liegen noch nicht vor, aber wir rechnen mit Schäden in der Höhe von mehr als 5 Millionen Euro allein bei der Wiener Städtischen. Unsere Sachverständigen sowie Sachbearbeiter sind für unsere Kunden im Einsatz. Schäden können aber auch ganz einfach via losleben-App, telefonisch oder online gemeldet werden“, sagt Wiener Städtische Vorstandsdirektorin Doris Wendler.

Schäden melden

„Gerade nach schweren Unwettern und Naturkatastrophen ist eine schnelle Schadensabwicklung notwendig. Wichtig ist, dass Betroffene nach den ersten Aufräumarbeiten die Schäden mit Fotos dokumentieren und – wenn möglich – sollten zerstörte oder beschädigte Sachen nicht gleich weggeworfen, sondern aufgehoben werden“, so Wendler.

Wetter Plus-App warnt

Die Wiener Städtische bietet mit der Wetter Plus-App ein spezielles Service an, um vor künftigen Unwettergefahren rechtzeitig zu warnen. Durch Aktivierung der Wetter Plus-App wird in regelmäßigen Zeitabständen der aktuelle Aufenthaltsort abgefragt und geprüft, ob für diese Standorte Wetterwarnungen vorliegen. Ist das der Fall, erhalten User automatisch eine Benachrichtigung auf dem Smartphone. Dieses Service steht gratis zur Verfügung.